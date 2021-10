Norte-americana PagerDuty expande para Lisboa e vai contratar 100 trabalhadores

A PagerDuty, empresa norte-americana de computação em nuvem (cloud), anunciou esta quinta-feira a expansão para Lisboa. Para o escritório na capital portuguesa, a empresa com sede em São Francisco está a recrutar 100 profissionais “altamente qualificados”, meta que espera atingir até ao final de 2022. Entre as funções desejadas, estão engenheiros de software e programadores, mas também responsáveis para finanças e operações.

Atualmente com escritórios em Londres, Atlanta, São Francisco, Sidney e Toronto, a PagerDuty tem experienciado um crescimento rápido ao longo dos últimos 18 meses. No início de 2021, a empresa norte-americana disponibilizou uma área de serviço europeu para ajudar os clientes a proporcionar experiências digitais e também deu as boas-vindas a Jill Brennan, que se juntou na capacidade de vice-presidente da EMEA.

A PagerDuty já conta com empresas portuguesas como suas clientes, como são exemplo a luso-britânica Farfetch, a luso-americana Unbabel AiFi, Mediatree, Miniclip e VictoriaPlum.

Jennifer Tejada, presidente e diretora executiva da PagerDuty, afirma que tem assistido a um “crescimento contínuo enquanto as nossas operações digitais se tornaram na infraestrutura principal tanto para as startups inovadoras como para as maiores empresas mundiais”.

A responsável acrescenta que a “cultura empresarial de Lisboa, os programas universitários de qualidade e o ecossistema tecnológico local apoiam as nossas ambições em nos tornarmos na nuvem de operações para as empresas modernas. Estamos entusiasmados para construir a nossa presença em Portugal a fim de continuarmos a expandir o nosso negócio na Europa”.

A Europa é vista como a região com o crescimento mais rápido do negócio, com aumento homólogo de 41% nas receitas internacionais durante o segundo trimestre da empresa. “A presença da PagerDuty em Lisboa representa uma oportunidade para acelerar as contratações, à medida que a empresa ascende aos mil milhões de dólares em receitas anuais recorrentes”, afirma a empresa em comunicado.

Luís Castro Henriques, presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, mostrou-se contente com a vinda da empresa norte-americana para Portugal e sublinha que “Lisboa tem-se tornado num destino de preferência para as operações de tecnologia da informação junto de empresas que procuram beneficiar de uma fonte de talento altamente qualificado, multilingue e dinâmico”. “A aposta na inovação e no desenvolvimento do produto que a PagerDuty traz ao ecossistema local são as principais contribuições para o posicionamento de Portugal como um polo principal europeu de atividade tecnológica”, referiu.