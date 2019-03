Nos não vai antecipar verbas à Sporting SAD

A Sporting Clube de Portugal SAD precisa de 41 milhões de euros até junho, num total de 65 milhões de euros nos próximos 12 meses, segundo um prospeto enviado recentemente à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), contudo não poderá contar com a Nos, patrocinador principal do clube, nessa ida ao mercado. “Não está nos nossos planos a antecipação de verbas”, assegurou Miguel Almeida, presidente executivo da Nos, na sexta-feira.

À margem da sessão de apresentação dos resultados da Nos em 2018, Miguel Almeida esclareceu que, “seja verbas de patrocínios ou de direitos televisivos [e de imagem], os pagamentos serão feitos nos momentos contratualmente previstos”, quando questionado pelos jornalistas sobre a atual situação financeira da SAD ‘leonina’.

Miguel Almeida reafirmou que a ligação contratual com o clube de Alvalade, por via dos direitos de transmissão televisiva e de imagem, até 2028 e que não “há qualquer plano” para apoiar financeiramente o Sporting face à situação financeira da instituição.