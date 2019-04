Notre Dame: Bombeiros de Paris declaram fogo extinto

Os bombeiros de Paris declararam extinto o incêndio na catedral de Notre Dame em Paris, França, depois de quase 400 “soldados da paz” terem combatido as chamas durante mais de nove horas.

“Depois de mais de nove horas de combate feroz, quase 400 bombeiros de Paris superaram o fogo aterrador”, anunciaram os bombeiros parisienses nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 16 de abril, assinalando que dois policias e um bombeiro “ficaram levemente feridos”.

“A estrutura da catedral está salva e as principais obras de arte foram salvaguardadas, graças à ação combinada dos diferentes serviços do Estado que trabalharam a nosso lado”, segundo os “soldados da paz” da “cidade luz”.

Tudo começou quando as chamas deflagraram no telhado da catedral por volta das 17h50, hora de Lisboa. O fogo alastrou-se depois para a torre mais alta da catedral, o pináculo, que acabou por ruir às 18h53, Pouco depois, às 19h07, todo o telhado de Notre-Dame colapsou, segundo uma fita do tempo feita pela Reuters.

Por esta altura, já o presidente Emmanuel Macron tinha cancelado um discurso televisivo sobre o estado da nação devido ao incêndio. Cerca das 19h25, a ilha onde está localizada a catedral de Notre-Dame, a Ile de la Cité, foi totalmente evacuada pela polícia.

As autoridades estão a tratar o incêndio como um acidente. Para já, estão afastadas as hipóteses de fogo posto e de ataque terrorista. Neste momento, tudo indica que o fogo teve início no sótão e alastrou-se para o telhado. A investigação está agora focada em apurar se o fogo teve início no local onde estava a decorrer uma reabilitação no telhado da catedral.