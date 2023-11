O programa é promovida pelo Haddad Entrepreneurship Institute da Nova SBE em parceria com GSR International Limited, empresa especialista na indústria de criptomoedas e Web3, e arranca a 12 de janeiro

9 Novembro 2023, 11h06

Chama-se Nova SBE Web3 Creators Colletive e é o primeiro programa da escola de gestão e negócios de Carcavelos dedicado a startups que querem acelerar projetos na esfera da Web3. É um programa colaborativo com foco em inovação e vai apoiar empreendedores, inovadores, programadores, investidores e startups a acelerar projetos.

As candidaturas decorrem até 30 de novembro, tendo o programa início a 12 de janeiro de 2024 e terminus em novembro de 2024.

Descentralização, tecnologia blockchain, aplicações descentralizadas, smart contracts, identidade digital, interoperabilidade, propriedade/privacidade de dados, criptomoedas/tokenização e governação e videojogos em blockchain são áreas de desafio propostas no programa que inclui eventos de networking, workshops e hackathons e disponibiliza orientação e mentoria de especialistas na indústria. As participantes têm também a oportunidade de contactar com investidores e beneficiar de serviços partilhados.

Iniciativa do Haddad Entrepreneurship Institute da Nova SBE, o programa realiza-se em parceria com a empresa da indústria de criptomoedas e Web3, GSR International Limited. Esta edição envolve parcerias com a Amazon Web Services, Hacken, Nova Blockchain Club e P1 Studio, que vão dar suporte às startups e aos projetos em áreas essenciais à sua operação.

“O Nova SBE Web3 Creators Collective é um catalisador de inovação e empreendedorismo, proporcionando às startups uma plataforma robusta para desenvolver e escalar soluções digitais com impacto na interseção da inovação com o universo da Web3. Este programa resulta duma parceria com a GSR e várias organizações de renome e é um testemunho da nossa dedicação em aproximar a academia e a indústria, proporcionando um terreno fértil para a experimentação, colaboração e o avanço tecnológico”, explica Euclides Major, diretor executivo do Instituto de Empreendedorismo NovaSBE Haddad.

O Nova SBE Web3 Creators Collective tem como objetivo principal a criação de um hub de inovação em Web3 no campus de Carcavelos da Nova SBE.