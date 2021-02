Novabase e BCP penalizam PSI-20 na última sessão da semana

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta sexta-feira – a última da semana – em terreno negativo, acompanhando o sentimento pessimista das suas congéneres europeias. O índice português PSI-20 caiu 1,78% para 4.702,19 pontos, penalizado essencialmente pelas fortes quedas do BCP e da Novabase, duas cotadas que ontem apresentaram contas.

A tecnológica afundou 6,27% para 3,74 euros, na sequência de o lucro (resultado líquido) ter caído 63,3% em 2020, comparativamente ao ano anterior, para 7,5 milhões de euros. Por outro lado, o volume de negócios subiu 10% para 125 milhões de euros, mais uma vez devido ao impacto positivo do segmento das tecnologias de nova geração (Next-Gen), que representou 73% desse montante.

Por sua vez, as ações do banco liderado por Miguel Maya caíram 2,82% para 0,1172 euros, um dia depois de reportr um resultado líquido de 183 milhões de euros, o que traduziu numa queda homóloga de 39,4% devido ao contexto de pandemia Covid-19 e às provisões para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia.

“As praças europeias encerram a última sessão da semana no vermelho, com as perdas a serem generalizadas a quase todos os setores no universo Stoxx600. O automóvel foi o único a contrariar as perdas”, destacou Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

