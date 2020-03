Novabase regressa ao PSI-20 no próximo dia 23

A Novabase acaba de regressar ao PSI-20, o principal índice bolsista nacional, quatro anos depois, anuncia a empresa.

A Euronext anunciou a revisão anual do PSI-20, o que ditou alterações, e no próximo dia 23 de março a Novabase vai substituir a Ramada.

Para Luís Paulo Salvado, presidente da Novabase, “o regresso ao PSI-20 significa para nós um duplo reconhecimento. Por um lado, do resultado do trabalho dos mais de 2 mil colaboradores da Novabase, neste período tão exigente na economia nacional e, por outro, do próprio sector das Tecnologias de Informação. Este sector é cada vez mais importante para a economia, com impacto transversal em todos os outros e, com a entrada da Novabase, passa a estar também representado no principal índice português. Após integrarmos o índice Tech40 do Euronext, que distingue as 40 empresas europeias que mais se destacam na inovação, este é mais um importante marco para a Novabase.”

Em 2018 tinha acontecido precisamente o oposto, tinha saído a Novabase e entrado a atual Ramada (então F. Ramada).

O índice PSI-20 continuará a ser composto apenas por 18 títulos.