Novartis assina acordo inicial com CureVac para produção de vacina contra a Covid-19

A Novartis anuncia esta sexta-feira a assinatura de um acordo inicial para a produção da vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19 da CureVac.

Em comunicado o grupo farmacêutico, prevê iniciar a produção no segundo trimestre de 2021 e fazer as primeiras entregas à CureVac no verão de 2021. A produção vai decorrer numa nova unidade de alta tecnologia, que já se encontrava em construção, na Áustria.

“Sentimos que é nossa responsabilidade fazer tudo o que está ao nosso alcance para ajudar e temos o prazer em anunciar a nossa colaboração com a CureVac. Em Kundl, na Áustria, a Novartis é pioneira e tem décadas de experiência na produção farmacêutica de proteínas e, nos últimos anos, na produção de ácidos nucléicos. Atualmente, estamos a expandir a nossa unidade com capacidades adicionais para a produção de mRNA, a fim de responder melhor à crescente procura”, referiu Steffen Lang, diretor Global da Novartis Technical Operations e membro do comité executivo da Novartis.

Quanto ao acordo assinado, o Florian von der Mülbe, diretor de Produção da CureVac, admitiu estar “muito satisfeito por termos encontrado na Novartis um parceiro altamente experiente para apoiar a produção da nossa vacina candidata ao combate à Covid-19″. “Em colaboração com a Novartis esperamos aumentar significativamente a nossa capacidade de produção e posicionar a nossa rede de produção numa base ainda mais ampla”, completou

Até ao momento Novartis tem-se dedicado no combate à Covid-19, mas noutras frentes. A empresa refere que disponibilizou “a custo zero, 15 medicamentos que tratam os principais sintomas da Covid-19 a países de rendimento baixo ou médio-baixo, até que uma vacina ou outro tratamento esteja disponível”. Rencentemente a Novartis também fechou acordo com a BioNtech para aumentar a capacidade de produção de uma vacina contra a Covid-19, na Suíça.