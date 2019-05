Novo aeroporto internacional de Luanda concluído até 2023

Florêncio de Almeida, presidente da Antral, critica as medidas do atual Governo para efetuar a transição energética das frotas de veículos. No seu entender, as metas lançadas pelo Executivo para os carros híbridos e elétricos nos táxis são impossíveis de alcançar e os benefícios fiscais para a aquisição deste tipod e viaturas estão desadequados.