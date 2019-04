Novo Banco cede duas pinturas de Josefa de Óbidos ao Museu Regional de Beja

O Novo Banco e a Direção Regional de Cultura do Alentejo vão assinar um protocolo no próximo dia 03 de abril, para a cedência de duas importantes obras de Josefa de Óbidos, pertencentes à Coleção de Pintura do banco.

Com este protocolo, e desde janeiro de 2018, são já 29 as obras de grande relevo cultural colocadas em exposição permanente em 16 museus de várias regiões do país, desde Castelo Branco, Guarda, Guimarães, Setúbal, Caldas da Rainha, Figueiró dos Vinhos, Lisboa, Viseu, Torres Novas, Óbidos, Madeira, Açores, Faro e agora em Beja.

A assinatura do protocolo com o Museu Regional Rainha Dona Leonor em Beja, o primeiro protocolo do projeto Novo Banco Cultura no Alentejo, vai contar com a presença da Secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, da Diretora Regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira e do CEO do Novo Banco, António Ramalho.