Novo coronavírus passa a designar-se oficialmente como Covid-19

Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, discursa esta tarde perante os congressistas, referiu que a instituição está a monitorizar a evolução do coronavírus. Sinalizou ainda que a política monetária atual é adequada a estimular a economia e abordou a importância de um orçamento federal sustentável no crescimento económico do longo-prazo. E fez uma revelação: o ambiente de taxas de juro baixas levou a Fed a decidir fazer uma revisão estratégica.