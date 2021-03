Novo crédito às empresas cai em janeiro para valor mais baixo desde que há registo

É este o retrato da evolução do crédito a particulares em janeiro feito pelos dados do Banco de Portugal. Ao todo os bancos concederam, em janeiro, 1.386 milhões de euros em crédito a particulares o que traduz uma queda de 22% face a dezembro (1.778 milhões) e de 16% face ao mês homólogo do ano anterior. Já o juro médio cobrado passou de 2,13% em dezembro para 2,23% em janeiro.