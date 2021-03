Novo navio-hotel da Douro Azul já está atracado no cais de Gaia à espera de turistas norte-americanos

O novo navio-hotel da Douro Azul já está atracado no cais de Vila Nova de Gaia à espera de turistas norte-americanos.

Assim que as autoridades derem luz verde à interdição da navegação de turismo em portos nacionais, o São Gabriel está preparado para receber 100 passageiros a bordo e 37 tripulantes.

O décimo terceiro navio da empresa foi construído nos estaleiros da West Sea, do grupo Martifer, em Viana do Castelo, num investimento de 14 milhões de euros pela empresa de Mário Ferreira.

“Após um ano de fraca atividade no Douro e que impossibilitou a estreia do São Gabriel em 2020, o

mais recente e luxuoso navio-hotel da nossa frota fluvial já está em Gaia, juntamente com outros

12 navios da DouroAzul, para começar a operar, exclusivamente com turistas americanos, trazendo

turismo qualificado para a região do Douro que tanto anseia pela retoma da atividade”, disse em comunicado Mário Ferreira.

“Temos as nossas equipas prontas, os nossos navios preparados, e milhares de clientes, nacionais e

estrangeiros, ansiosos por voltar a navegar no nosso Douro, com todo conforto e com o reforço da

das condições de segurança a nível sanitário, cumprindo todas as determinações das autoridades

portuguesas”, segundo o presidente executivo da empresa de cruzeiros no rio Douro.

A empresa destaca que o São Gabriel tem “melhorias ao nível do conforto dos passageiros e da tripulação, com a introdução de tecnologia de última geração de forma a tornar o navio mais sustentável e amigo do ambiente, reduzindo, assim, os consumos de energia e de combustível, sendo um exemplo

da qualidade da construção naval em Portugal”.

O São Gabriel é um “navio-hotel moderno, com inovações ao nível da arquitetura, na qual se destacam

uma imponente escadaria central aberta e um luxuoso elevador panorâmico”, de acordo com a companhia de Mário Ferreira.