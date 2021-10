Novo portal imobiliário nacional lançado pela Janela Digital

A Janela Digital, empresa Portuguesa com sede no Parque Tecnológico de Óbidos e líder ibérica em tecnologia para o sector imobiliário, acaba de lançar o portal imobiliário Supercasa, “reforçando assim a sua oferta de soluções de marketing para a mediação e promoção imobiliária em Portugal” diz a empresa do sector imobiliário.

“Contando com um investimento publicitário que poderá chegar aos 2 milhões de euros, o Supercasa assume-se como o novo e-marketplace imobiliário de referência e promete agitar o sector com uma forte campanha de divulgação que, para além de todo o universo digital, inclui as principais estações de televisão e rádios nacionais, redes de outdoor em todo o país e os principais certames do sector”, refere o comunicado.

Para João Figueiredo, managing partner e fundador da Janela Digital, o Supercasa surge numa altura em que “os mediadores imobiliários estavam ávidos por novos projetos no mercado e a relação umbilical que mantemos com quase 60% das empresas deste sector através da solução eGORealEstate, bem como a recente recompra, por parte dos gestores-fundadores, da participação que a Altice detinha na empresa, potenciaram o aparecimento do Supercasa em Portugal e, brevemente, em Espanha, os nossos mercados de eleição.”

Fundada em 1999, a Janela Digital emprega perto de 150 colaboradores, repartidos pelo Polo Tecnológico de Óbidos e pelo Parque Cientifico e Tecnológico da Extremadura (Badajoz) a partir do qual serve os clientes do mercado espanhol.

O Supercasa, graças às suas múltiplas versões internacionais, permite às imobiliárias que ali divulgam a sua oferta, estar presente nos principais mercados que procuram casa em Portugal, tais como França, Espanha, Reino Unido, Bélgica, Suíça, Holanda, Rússia, Suécia, Noruega e China.

Com uma vasta oferta de moradias, apartamentos e imóveis não-residenciais em todo o país, sejam de construção nova ou usados, o Supercasa está disponível no site mas também na versão mobile e App, “permitindo aos utilizadores que descarreguem a aplicação, pesquisar o imóvel que melhor se adeque às suas necessidades e receber alertas com as melhores oportunidades no seu smartphone”, explicam.

“O projeto, 100% desenvolvido em Portugal, utiliza as melhores práticas internacionais na construção de marketplaces que aproximam a oferta e a procura, neste caso, imobiliário. Procuramos proporcionar ao consumidor a melhor experiência na procura ou mesmo na venda de um imóvel e, ao mesmo tempo, oferecer ao mediador imobiliária uma solução simples, integrada não só para expôr a sua oferta como também angariar novos imóveis”, diz Emidio Cunha, CTO e managing partner da Janela Digital.