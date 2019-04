Formado há poucos meses, um sindicato constituído por 800 motoristas quase paralisa o país; vários sindicatos de enfermeiros recorrem a “crowdfunding” para financiar greves por tempo indeterminado; um novo sindicato de professores cria um fundo de greve e assume o objetivo de endurecer a luta social. Está em curso uma revolução na atividade sindical em Portugal?

Na perspetiva de Elísio Estanque, sociólogo e investigador do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, “as novas tendências do mercado de trabalho” estão a originar “estas formas de ação coletiva mais inorgânicas, mais localizadas, mais espontâneas”, fenómeno resultante do “enfraquecimento da atividade sindical tradicional”. Tal enfraquecimento deriva também das “novas tendências da economia, com um mercado de trabalho cada vez mais fragmentado, a crescente facilidade de deslocalização das unidades de produção, empresas ou serviços, os efeitos do desenvolvimento tecnológico e da automatização do trabalho, entre outros fatores”.

Por outro lado, Estanque aponta para o fenómeno de precarização do trabalho, sublinhando que “os precários não estão a organizar-se” e, como tal, verifica-se “um vazio de representatividade sindical para uma parte significativa dos trabalhadores, sobretudo entre os mais jovens”. O investigador do CES considera que essa falta de organização ou vazio de representatividade sindical advém de um “défice de consciência cívica, no contexto de uma sociedade muito atomizada e despolitizada”. “Os jovens precários não confiam nos sindicatos, não se revêem na cultura do movimento sindical, não participam, não se organizam, mas isso acontece também porque estão demasiado focados na sua própria sobrevivência. A instabilidade e as dificuldades são de tamanha magnitude que não têm disponibilidade para a atividade sindical”, diz.

