Nuno Amado comprou 500 mil ações do BCP a 13 cêntimos cada (mas títulos fecharam nos 12 cêntimos)

O presidente não executivo do Millennium bcp comprou esta segunda-feira, dia 9 de março, 500 mil ações do banco, ao preço unitário de 0,131668 euros. Porém, as ações do banco caíram 15,18% e fecharam nos 0,1201 euros, mínimo desde 2017.

Nuno Amado investiu, assim, 65.834 euros para comprar as 500 mil ações aproveitando a queda significativa dos títulos nas últimas sessões, em que os mercados de ações têm sofrido com o medo de uma recessão provocada pelos receios da epidemia do novo coronavírus.

No entanto, no final da sessão, as 500 mil ações do BCP já só valiam 60.050 euros.