São atividades nas quais são necessárias cada vez mais disciplinas e que se estão a tornar mais tecnológicas. Estamos a falar do empreendedorismo e da inovação, conceitos que se têm feito ouvir mais recorrentemente e que andam de mãos dadas, quer seja no meio universitário, quer no seio das empresas.

Pedro Sebastião, docente no ISCTE, diz que ao contrário do que acontecia antes, quando ser empreendedor partia de uma pessoa, os projetos nesta área são cada vez mais multidisciplinares.

Assim, a pessoa que trata do desenvolvimento do produto normalmente não é a mesma que fica responsável pelos contactos e pela divulgação.

