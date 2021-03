O futuro do emprego em Portugal. Assista à web conference

As principais sociedades de advogados em Portugal concordam na importância de uma revisão do código de trabalho que dê resposta às necessidades atuais, no entanto frisam que esse trabalho não deve ser feito em “momentos de crise”. Durante a conferência “O Futuro do Emprego em Portugal”, organizada pelo Jornal Económico em parceria com a Multipessoal, os intervenientes relembram que o país está “em fase de diagnóstico”.