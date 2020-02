O núcleo de Rui Rio já é conhecido. Negrão vai à Jurisdição e Rangel ao Conselho Nacional

O presidente do Partido Social Democrata, Rui Rio, anunciou no 38º Congresso quem o vai seguir de perto. Para tal, e antes de divulgar a lista, Rio citou Helmut Kohl, o chanceler alemão que ocupou o cargo de 1982 a 1998, de forma a definir as dificuldades que teve ao elaborar a lista. “O chanceler Helmut Kohl cada vez que nomeava alguém ganhava um amigo e ganhava 10 inimigos, é muito difícil”, definiu o presidente.

Ainda assim, já são conhecidos os nomes que vão ocupar alguns cargos. Os novos vice-presidentes são André Coelho Lima e Isaura Morais, que substituem José Manuel Bolieiro e Elina Fraga. De relembrar que André Coelho Lima foi candidato à Câmara de Guimarães em 2013 e 2017 e atualmente vogal da Comissão Política, sendo que Isaura Morais é atualmente deputada na Assembleia da República e ex-autarca de Rio Maior.

Deixam o cargo de vice-presidentes Elina Fraga e o presidente da Comissão Política Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Ainda assim, mantêm-se como vice-presidentes David Justino, Isabel Meireles, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.

Por sua vez, Joaquim Sarmento (o homem das finanças de Rio), Luís Maurício, Paula Calado, Paula Cardoso, Fátima Ramos e Ricardo Morgado são os novos vogais da Comissão Política Nacional, mantendo-se ainda António Carvalho Martins, Maló de Abreu, António Topa e Manuel Teixeira.

Já na lista do Conselho de Jurisdição Nacional, Rio escolheu Fernando Negrão para liderar, ficando Paulo Roseta com o segundo lugar, seguindo-lhe Paula Reis, João Dias Coelho e Nuno Coelho. Negrão substitui Nunes Liberato na Jurisdição.

Na Mesa do Congresso, Paulo Mota Pinto continua como candidato a presidente, estando propostos como vices José Manuel Bolieiro e Isabel Cruz.

Para o Conselho Nacional, Paulo Rangel volta a ser o primeiro nome indicado pelo presidente, numa lista em que o ex-ministro Arlindo Cunha será o segundo, seguindo-lhes António Proa, Paulo Ramalho e Vítor Martins.

No Conselho Nacional de Auditoria Financeira entra Fernando Sebastião, que vai substituir Catarina Rocha Pereira, mantendo-se Rui Morais e Ester Amorim. Para a proposta de presidente da Comissão Nacional de Auditoria Financeira, Rui Rio escolheu Fernando Sebastião, que foi seu mandatário distrital por Viseu.