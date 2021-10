Presidente das Filipinas diz que se vai reformar da política

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou, este sábado, que iria reformar-se da política, segundo a “Reuters”.

“Hoje, anuncio que me viu aposentar da política”, disse Duterte em conferência de imprensa onde estava acompanhando pelo senador Christopher “Bong” Go, do partido governista PDP-Laban, que vai concorrer à vice-presidência nas eleições do próximo ano.

A decisão de Duterte suscitou alguma surpresa e tem alimentado especulações de que o presidente das Filipinas está a abrir caminho para a sua filha concorrer e sucedê-lo.

Esperava-se que Duterte, de 76 anos, voltasse a concorrer a um segundo mandato, um plano rejeitado pela maioria dos filipinos por violar o que está estabelecido na lei, que estabelece limite de um mandato relativamente ao cargo de presidente das Filipinas, impedindo o abuso de poder.

“Em obediência à vontade do povo, que me elegeu para a presidência há muitos anos, agora digo aos meus compatriotas, seguirei o vosso desejo”, frisou Duterte, num momento em que também incentivou os cidadãos a apoiar a candidatura de Christopher “Bong” Go.