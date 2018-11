“O projeto piloto do Centro de Saúde da Ponta do Sol tem trazido mais valia para a população”, defende PSD

As jornadas parlamentares do PSD prosseguiram com uma visita ao Centro de Saúde da Ponta do Sol. O projeto que está a ser implementado nesta unidade de saúde tem, no entender dos sociais democratas, trazido mais valias aos utentes dado um importante contributo para aliviar o Centro de Saúde da Ribeira Brava e as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Vemos que o projeto piloto implementado no Centro de Saúde da Ponta do Sol tem resultado num melhor atendimento e também numa maior celeridade”, disse Gualberto Fernandes, deputado do PSD Madeira.

O social democrata explicou que o sistema piloto “está a funcionar” e permite um entrosamento entre três unidades de saúde” em que as pessoas por vezes até têm uma consulta marcada em dois ou três dias.

“É um sistema piloto em que não sabemos nesta altura quantas consultas na Ribeira Brava deixaram de existiram. Sentimos que as pessoas estão satisfeitas”, afirmou Gualberto Fernandes.

O deputado do PSD Madeira disse ainda que sente que o Governo Regional tem vindo a cumprir o seu programa para a Região Autónoma.