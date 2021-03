O que fazer com o dinheiro ganho na GameStop? Salvar gorilas e animais em risco de extinção

O grupo de investidores do Reddit, que inflacionaram o preço das ações da GameStop, usou o dinheiro que ganhou com a empresa para adotar centenas de gorilas e outros animais em risco de extinção, revela o “The Guardian”. Os utilizadores WallStreetBets do Reddit adotaram simbolicamente animais a fundações como The Dian Fossey Gorilla Fund e World Wildlife Fund.

As doações deste grupo ultrapassaram os 350 mil dólares (293,5 mil euros) em menos de uma semana, tendo contribuído para várias centenas de animais em perigo. A Fundação Dian Fossey Gorilla admitiu na rede social Twitter que os fundos angariados serão disponibilizados para os seus programas de campo onde rastreiam, monitorizam e estudam os gorilas no habitat natural.

"Apes saving apes" is the best thing I have seen in a long time! Protecting great apes (and all species) in natural habitats is a wonderful investment in the future. @SavingGorillas #WallStreetBets — Michael J. Beran (@PsychMikeB) March 17, 2021

Segundo o “The Guardian”, foram adotados ainda pangolins, tartarugas marinhas, linces, lobos, ursos polares e elefantes. A publicação adianta que alguns investidores escolheram ainda adotar touros e ursos em referência aos animais que ocupam Wall Street.

O dinheiro do WallStreetBets foi adquirido quando o grupo comprou volumes de ações da GameStop, de forma a que os grandes investidores de Wall Street não lucrassem com a falência da empresa. O grupo inflacionou o preço das ações e aumentou o valor das mesmas, fazendo com que os hedge funds bolsistas perdessem dinheiro.

🚨WE HAVE NEWS 🚨 It’s safe to say that the #investor community on @reddit is not traditionally who we think of as our supporter base. But they definitely surprised and overwhelmed us over the weekend. A THREAD. @CNN @CNBC @business @WSJ pic.twitter.com/JRB1Gj1Mub — Dian Fossey Gorilla Fund (@SavingGorillas) March 15, 2021