“O senhor não me conhece de parte nenhuma”. Veja o momento em que António Costa irrita-se com deputado do PSD

O momento insólito aconteceu esta quinta-feira a meio do debate parlamentar que contou com a presença do Governo e de António Costa e teve como base aquilo que o PSD apelidou de propaganda em torno do Plano de Recuperação e Resiliência.

André Coelho Lima, deputado do PSD, confrontou o primeiro-ministro com aquilo que designou de promessas a propósito do PRR, em municípios que o PS acabou por perder a votação e questionou António Costa se essas obras vão mesmo para a frente.

“O que desqualifica a democracia é um deputado que se senta na primeira fila da sua bancada ter um tal nível de ignorância face ao PRR e o que são os compromissos já inscritos. O senhor não me conhece de parte nenhuma e não lhe autorizo que faça qualquer juízo moral sobre o meu comportamento”, realçou o primeiro-ministro em tom de irritação.