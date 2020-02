“O sports betting pode tornar-se incompatível com uma série de marcas”

As estruturas sindicais da função pública reúnem-se novamente com o Governo com a expetativa de poderem negociar aumentos salariais superiores à proposta de sete euros para salários até 683,13 euros. Governo já sinalizou abertura para avaliar contrapostas para salários mais baixos. Mas assegura que para o resto da função pública, os 0,3% são ponto assente.