Observatório “Oportunidades da Interioridade” transmitido durante a tarde desta sexta-feira

O Jornal Económico e o Crédito Agrícola promovem esta sexta-feira o observatório “As Oportunidades da Interioridade”, em Castelo Branco. Um debate que pode ser acompanhado na JE TV, via site e redes sociais do Jornal Económico, durante a tarde desta sexta-feira.

O debate irá contar com a presença de Licínio Pina, presidente do Conselho de Administração Executivo do Crédito Agrícola; João Paulo Catarino, secretário de Estado da Valorização do Interior; João Pereira, diretor executivo da TerraProjectos; Frederico Lucas, coordenador do programa Novos Povoadores e António Trigueiros de Aragão, CEO da Fábricas Lusitana. A moderação estará a cargo de Shrikesh Laxmidas, diretor adjunto do Jornal Económico.