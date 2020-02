OCDE alerta: empresas a nível mundial emitiram 525 milhões de obrigações abaixo do nível de investimento em 2019

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) alertou esta terça-feira para a “degradação” da qualidade das obrigações emitidas em 2019 e chamou a atenção para a maior probabilidade de um default teria num contexto de arrefecimento económico, numa altura em que o valor deste tipo de financiamento empresarial aumentou no ano passado.

Segundo o estudo “OECD Corporate Bond Market Trends, Emerging Risks and Monetary Policy”, divulgado esta terça-feira, a nível mundial, as empresas do setor-não financeiro levantaram dívida, no valor de 2,1 biliões de dólares, através da emissão de obrigações, o valor mais elevado desde 2016 e o dobro da média anual que se registou entre 2000 e 2007. Em dezembro de 2019, as empresas não-financeiras, a nível mundial, tinham por pagar 13,5 biliões de dólares, o que constitui “um máximo histórico”, disse a organização.

Para a OCDE, o aumento da emissão de obrigações deveu-se à “reintrodução ou ajustamento das políticas monetárias acomodatícias” dos bancos centrais no início de 2019.

O organização alertou para a degradação da qualidade das obrigações. “Desde 2010, cerca de 20% do valor total de todas as emissões de obrigações tem tido a notação de não-investimento e, em 2019, a proporção alcançou os 25%”, lê-se. Em 2019, 525 milhões das obrigações emitida estavam abaixo do nível de investimento.

“Este é o período mais longo desde 1980 que a proporção de emissões de obrigações com a notação de não-investimento se manteve tão elevada, indicando que os defaults num futuro de arrefecimento económico serão mais prováveis por comparação com outros ciclos económicos”, lê-se.

A OCDE sinalizou ainda que a proporção de obrigações com rating ‘BBB’ – o último patamar do grau de investimento – constituiu “51% de todas as emissões de obrigações” no ano passado, ou seja, 1.071 mil milhões de dólares. OA proporção compara com o período decorrido entre 2000 e 2007 em que 39% desde tipo de emissão de dívida tinha a notação ‘BBB’.