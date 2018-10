A Ocidental Pensões reforçou as opções de investimento responsável em Portugal com a alteração dos princípios de três fundos de pensões, em parceria com a BMO Global Asset Management. As duas empresas explicaram, ao Jornal Económico, a tendência global que se foca em questões como ambiente, condições sociais e governança.

“Já há algum tempo que queríamos abordar o assunto da sustentabilidade nos nossos fundos de pensões”, disse Valdemar Duarte, diretor-geral da Ocidental Pensões. “Primeiro, há todo um movimento global pela sustentabilidade, nomeadamente com a aprovação do plano para o crescimento sustentável da Comissão Europeia. Segundo, os nossos fundos de pensões são principalmente direcionados para empresas e pretendemos no futuro próximo – entre o fim de 2018 e o início de 2019 entrar no mercado privado”.

