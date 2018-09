Oito títulos de campeão nacional em três clubes diferentes. Quem é Paulo Gonçalves?

Paulo Gonçalves, o responsável pelo departamento jurídico do Sport Lisboa e Benfica que se demitiu esta terça-feira do SL Benfica, já trabalhou em três clubes diferentes, que, enquanto com eles colaborou, venceram oito títulos de campeão nacional.

No total, na sua carreira, feita por passagens pelo Futebol Clube do Porto, primeiro, depois pelo Boavista Futebol Clube e, agora, pelo Benfica, Paulo Gonçalves viu as principais equipas de futebol profissional dos clubes com que colaborava ganharem 23 troféus. Às oito ligas conquistas juntam-se três taças de Portugal, cinco supertaças e sete taças da Liga.

Nascido no Porto, Paulo Gonçalves começou a trabalhar, depois de feito o curso de Direito, no principal clube da cidade, o Futebol Clube do Porto. Chegou em 1997, a tempo de ver Jardel a voar entre os centrais, bem servido por Capucho e Drulovic, para a conquista de um inédito tetracampeonato. Na época seguinte, com a mesma base, onde pontificavam Costinha, Deco e Zahovic, mas agora sem António Oliveira ao leme, substituído por Fernando Santos, o Porto conquista o pentacampeonato, feito nunca antes conseguido em Portugal.