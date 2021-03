Openbank com 1,5 milhões de clientes na Europa

O Openbank, o maior banco 100% digital da Europa e que faz parte do Grupo Santander, anunciou que alcançou 1,5 milhões de clientes na Europa, “o que permitiu reforçar a sua posição como o maior banco exclusivamente digital de Espanha”.

“Apesar de um ano imprevisível por causa da pandemia, o Openbank teve um crescimento significativo em 2020, tendo conseguido 285 mil novos clientes, ou seja, duplicando o valor alcançado no ano anterior. Este desempenho positivo é o resultado da crescente atividade nos países em que opera: Espanha, Portugal, Alemanha e Países Baixos”, revela o banco digital que está em Portugal desde dezembro de 2019.

O crescimento do número de clientes do Openbank levou a um aumento de mais de 15% nos saldos médios de contas e depósitos, que alcançaram os níveis mais altos dos últimos cinco anos, revela a instituição.

Além disso, em 2020, os pagamentos com cartão aumentaram 18% em relação ao ano anterior, tendo-se registado ainda um aumento particularmente significativo de 78% nos pagamentos móveis.

“Durante o mesmo período, verificou-se que os clientes continuam a privilegiar o serviço Robo-Advisor, uma plataforma de investimentos de última geração, através da qual se podem subscrever carteiras de fundos de investimento que são geridas de forma automatizada”, revela o Openbank.

“Em 2020, o Robo-Advisor, um exclusivo Openbank, registou um crescimento de 112% nos ativos geridos. No mesmo período, todas as estratégias de investimento fecharam o ano com rentabilidades positivas, desde as mais conservadoras às mais dinâmicas”, conclui a nota.

O Openbank diz ainda que os clientes preferem usar a app para interagirem com o banco, sendo esse o principal método de interação para 64% dos utilizadores.

Os acessos mensais aumentaram 30%, com um aumento significativo no tempo médio de permanência na app, o que evidencia a importância de oferecer a melhor experiência ao cliente através deste canal.

Depois da entrada nos mercados europeus, o Openbank continua com o seu plano de expansão internacional, preparando-se para chegar à Argentina.