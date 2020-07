As tecnologias são um veículo acelerador para a transição de uma economia linear para uma economia circular. A secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, referiu, durante a Webtalk Huawei e JE, que as empresas devem estar preparadas para garantir modelos de produção mais sustentáveis de modo a dar uma nova utilidade a um produto quando chega ao fim da sua vida útil.