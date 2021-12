A proposta de Orçamento Regional (ORAM) para 2022, que prevê uma despesa de 2,1 mil milhões de euros, é vista como “despesista” pela oposição, que considera o documento “limitado para dar resposta aos problemas dos madeirenses e portossantenses”, revelando “falta de estratégia” por parte do governo de coligação PSD-CDS.

Ao Económico Madeira, o líder do grupo parlamentar do PS, Rui Caetano, sublinha que “as linhas orientadoras do ORAM são manifestamente débeis para fazer face à conjuntura atual, que é marcada por indicadores que a todos nos devem preocupar”, realçando que a Madeira é a região nacional com a mais alta taxa de risco de pobreza e exclusão social, a mais elevada taxa de desemprego e o mais baixo poder de compra.

