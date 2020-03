Orçamento do Estado chega hoje às mãos de Marcelo

O Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) entra esta segunda-feira em Belém para avaliação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou o Jornal Económico junto de fonte parlamentar.

O texto final do OE2020, após as alterações em sede de especialidade, foi assinado pelo Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, na última terça-feira, ao que se seguirem três dias úteis de publicação em diário da Assembleia da República para eventuais reclamações dos deputados.

Fonte parlamentar confirmou ao Jornal Económico que o processo seguiu dentro do calendário previsto e que o documento estará na Presidência da República esta segunda-feira de manhã.

Marcelo Rebelo de Sousa poderá agora promulgar o documento, devolver a proposta ao Parlamento através do veto ou avançar para uma fiscalização preventiva pelo Tribunal Constitucional.

A versão final do OE2020 foi aprovado a 6 de fevereiro na votação final global na Assembleia da República, com os votos a favor dos 108 deputados do PS e a abstenção do BE, PCP, PEV, PAN e a deputada não-inscrita. Já o PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. A votação ocorreu depois de uma maratona de votação de mais de 1.300 propostas de alteração.