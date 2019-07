Orey Antunes adia pagamento de juros por um ano

A Orey Antunes adiou o pagamento de juros no valor de 30 milhões de euros, após esta situação ter sido discutida em assembleia-geral de obrigacionistas, que se realizou esta segunda-feira, e que obteve 76,5% dos votos a favor. Em causa estava o adiamento do pagamento de juros por um ano que, com a aprovação da deliberação, vale para todos os obrigacionistas.

Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Duarte d’Orey anunciou que aprovou o “adiamento adiamento da data de vencimento e pagamento de juros das obrigações de 8 de julho de 2019 para 8 de julho de 2020, sem qualquer penalização para a Emitente e correspondentes alterações aos Termos e condições das Obrigações, e sobre o reconhecimento e aceitação de que o facto de a Emitente não efectuar o de julho de 2019 não constitui um Event of Default. Pagamento de juros nos 14 dias posteriores ao dia 8.

Trata-se de uma emissão de obrigações no valor de 30 milhões de euros realizada em 2010 e que tem uma taxa de juro de 1,5%, que têm sido pagos todos anos desde 2017, segundo o “Jornal de Negócios“. A maturidade desta linha é agora em 2031.

Aquela publicação também dá conta que também iria ser votado outro ponto na assembleia-geral de obrigacionistas, mas que acabou por ser retirado, que iria propor “uma ou mais vezes a data de vencimento e de pagamento de juros das obrigações para qualquer data futura”.