Os touros andam (descontroladamente) pelos céus

Começa a parecer um pouco obsessivo analisar o desempenho dos índices norte-americanos, isto porque Wall Street continua a navegar, reiteradamente, para território inexplorado e a bater novos máximos históricos quase todas as semanas, por vezes em várias sessões consecutivas e sem grandes obstáculos à sua frente.

A semana passada, por exemplo, não obstante ter sido um período de elevada turbulência e incerteza quanto à evolução da epidemia do coronavírus, o certo é que o S&P 500 averbou três sessões com novos máximos, levando o principal índice bolsista para um ganho semanal de 1,6%, onde todos os sectores passaram a valer mais, curiosamente liderados pelas empresas tradicionalmente mais seguras, como utilities e imobiliárias, que, na sexta-feira, amealharam 0,65% e 1,11%, respectivamente.

O conforto proporcionado pelas medidas do banco central da China e das palavras do presidente da Fed, Jerome Powell, sobre a monitorização da situação, para aferir se há necessidade de mudar a política monetária, bem como as vendas a retalho nos EUA que saíram no último dia da semana, foram os bálsamos que eliminaram os receios sobre as consequências económicas que já se fazem sentir e que se irão agravar, não apenas na China mas um pouco por todo o mundo – quer no sector da manufactura, quer dos metais de construção, e especialmente no sector dos serviços na segunda maior economia do mundo.

Nos próximos dias, e depois do feriado de hoje nos EUA, relativo ao dia do Presidente, os principais motivos de interesse serão os resultados da Walmart, as minutas sobre a última reunião do banco central norte-americano, que permitirão aos investidores retirar algumas conclusões sobre o que pensam os membros do board, bem como os Markit U.S. PMI, que irão ajudar a pintar o cenário da procura nos sectores dos serviços e da manufactura na principal economia mundial.

O gráfico de hoje é do DAX30, o time-frame é mensal.

Depois de um período de consolidação que durou mais de um ano, o índice da bolsa alemã está agora a bater novos máximos históricos, ainda assim francamente mais fraco, quando comparado com Wall Street.