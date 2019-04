Ouro: o ativo com a melhor performance dos últimos 14 anos, diz Schroders

O ouro foi o ativo com a melhor performance dos últimos 14 anos, afirmando-se como um ativo seguro numa altura de incerteza. Num artigo da Schroders, o investment writer David Brett explica que o forte desempenho do ouro é ainda “mais notável” quando as commodities foram consideradas o ativo com pior desempenho nos últimos 14 anos.

“Em termos reais, 1.000 dólares investidos em ouro em 2005 valem agora 2.925 dólares- um retorno anual de 8,3%. 1.000 dólares investidos em commodities valem agora 630 dólares – representando uma perda anual de 2,3%”, refere.

O analista destaca, no entanto, que a maior valorização foi obtida no início deste período, antes da incerteza em torno da crise tomasse conta dos mercados.

O analista realça ainda que o ouro é descrito como o último diversificador porque tende a não ser correlacionado com o movimento de outros ativos. “Em particular, é considerado como um ativo a ser mantido durante os períodos de incerteza. Em 2011, os mercados acionistas perderam 5% durante a incerteza da crise da dívida europeia. Mas os investidores que detinham algum dinheiro em ouro tiveram as perdas reduzidas graças a um retorno de 11% para esse ativo”, refere.