Pablo Forero espera libertar imparidades com a venda da SIVA

O presidente do BPI disse em conferência de imprensa que espera recuperar parte das imparidades com o negócio de venda da SIVA à Porsche Holding, do grupo Volskswagen. Pablo Forero explicou que registou as imparidades no quarto trimestre de 2018, mas recusou-se a divulgar o valor das imparidades.

Os quatro bancos credores (CGD, BCP, Novo Banco e BPI) aceitaram um perdão de dívida na SAG de 16 milhões de euros e de 100 milhões na SIVA.

Pablo Forero explicou as circunstâncias em que o banco faz um perdão de dívida. “Os bancos fazem perdão de dívida quando acontecem duas coisas: quando há a convicção que a dívida não é recuperável e quando o perdão permite a recuperação da companhia, e esse perdão é razoável e faz sentido, uma vez que a empresa está a fazer as mudanças e a reestruturação que tem de fazer”, este é o caso da SIVA. “Nós fizemos a análise às receitas que surgirão na sequência da reestruturação da empresa”, adiantou o CEO do banco que lembrou ainda que este perdão permite viabilizar a companhia e assim salvar os empregos.

Venda de crédito malparado

O presidente executivo do BPI disse que prevê vender uma carteira de malparado no terceiro trimestre e que o valor indicativo dessa carteira anda em torno dos 80 a 100 milhões de euros, mas esse valor ainda não é definitivo.

Hoje ainda na conferência de imprensa de resultados trimestrais em que o BPI teve um lucro de 49,2 milhões, Pablo Forero explicou que a distribuição de dividendos aprovada hoje (140 milhões) “é a última fase de normalização do BPI”.

Os lucros do BPI excluem a apropriação de resultados do BFA por equivalência patrimonial de 86 milhões. Uma vez que agora só colocam nos resultados consolidados os dividendos do banco angolano onde são acionistas com 48,1%. Ora os dividendos só são distribuídos nas contas anuais.

Os números do trimestre revelam que o BPI tiveram menos 10 milhões de reversões de imparidades neste trimestre quando comparado com o período homólogo do ano anterior. As reversões foram de 11 milhões no primeiro trimestre de 2018 e agora foram de apenas um milhão.

O BPI admite também rever os preços do crédito à habitação para ser o mais competitivo possível. “Pode ser que decidamos mudar novamente o spread”.

O BPI cobra, desde o dia 1 de maio, comissões pelas transferências MBWay que sejam feitas através da aplicação da SIBS, em vez da aplicação própria do banco.

Sobre a cobrança de comissões nas transferências por MB Way, o CEO disse “criar a aplicação MB Way custou milhões”. “Os bancos, ao estimularem os pagamentos MBWay através das suas aplicações, estão a gerar tráfego na plataforma MBWay. O custo da transferência é suportado pelos bancos e não pela SIBS”, disse José Pena do Amaral.

CaixaBank Consumer Finance já foi autorizada

Pablo Forero anunciou que a abertura da sucursal do CaixaBank Consumer Finance já foi autorizada pelo supervisor bancário e estão na fase final de instalação do sistema, após o qual irão anunciar a abertura ao mercado.