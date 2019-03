Pagar 20 euros por uma refeição de luxo? Até 17 de março tudo é possível

As refeições de luxo a preço reduzido estão de volta. A Restaurant Week regressa entre 7 e 17 de março, com mais de 100 restaurantes no país a participar e traz diversos menus a 20 euros por pessoa.

Para degustar uma refeição especial terá que efetuar reserva através do site ou app do The Fork, que organiza a iniciativa.

Lisboa, Porto, Sintra, Cascais, Évora, Beja, Faro, Aveiro, Leiria, Guarda ou Funchal, são algumas das 17 cidades e vilas que participam na Restaurant Week.

Dos 20 euros do menu, 1 euro vai reverter a favor de duas instituições, a Fundação Rui Osório de Castro e a Crescer Ser.