David Chaum, considerado o ‘pai do dinheiro digital’: “Blockchain está pronta para uso generalizado”

A tecnologia blockchain que ficou conhecida pelo uso em criptomoedas está pronta para ser usada de forma generalizada, segundo David Chaum. O cientista de computação que foi pioneiro do dinheiro digital e criou a primeira blockchain em 1982 esteve na Web Summit, em Lisboa, para falar do mundo cripto, incluindo o papel da privacidade no setor.

“Estamos prontos para o uso generalizado da tecnologia blockchain. É a única forma de responder ao que os consumidores demonstram. Mensagens e pagamentos é o que as pessoas querem”, afirmou o fundador e CEO da Elixxir.

Nos próximos anos, Chaum antecipa que sejam desenvolvidos serviços financeiros sofisticados para qualquer pessoa com acesso a um smartphone em vez de uma conta bancária. Ao nível do investimento, espera que os tokens substituam os ativos securitizados para o financiamento empresarial.

Questionado sobre o seu papel no desenvolvimento tecnológico, aquele que é conhecido como o pai do dinheiro digital afirmou que a definição de Satoshi (nome fictício do criador anónimo da bitcoin).

“Penso que estamos todos destinados a fazer algo pela primeira vez. A blockchain criou uma grande quantidade de energia com base no trabalho de Satoshi, mas há agora novos elementos que podem tornar o produto global”, afirmou.

O mais recente projeto de Chaum é a Elixxir, uma plataforma descentralizada de mensagens e pagamentos com base na tecnologia blockchain. O objetivo é possibilitar centenas de milhares de transações financeiras confidenciais em segundos. “Os consumidores não querem ver todos os detalhes dos seus pagamentos a serem transparentes. É necessário que haja algum nível de privacidade”, acrescentou.