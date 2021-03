PAN pede reabertura de cabeleireiros e atividades culturais

O líder do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), André Silva, referiu ter exposto ao Presidente da República, esta quarta-feira, a importância da reabertura de cabeleireiros, mas também das atividades culturais na primeira fase de desconfinamento.

Depois de se ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa e na mesma semana em que decorreu a reunião do Infarmed com Governo e partidos com representação na Assembleia da República, André Silva admitiu ser necessário reabrir cabeleireiros e barbeiros “até por uma questão de bem estar e saúde mental, tem que ver com a imagem de cada um e é fundamental estas atividades económicas poderem reabrir”.

O porta-voz do PAN considerou o plano de desconfinamento tem de ser “baseado em critérios”, mas apontou ser igualmente preciso ser “justo e adequado”. Como tal, André Silva explicou aos jornalistas que revelou ao Presidente da República a preocupação do partido para com o regresso da Cultura.

“Demos nota de uma preocupação relativamente às atividades culturais, mais uma vez por comparação com atividades económicas que concentram centenas e dezenas de pessoas”, afirmou André Ventura que acredita ser “possível fazer gradualmente a retoma de atividades culturais, com constrangimentos, com metodologias, com regras claras”.

Além da abertura de estabelecimentos, André Silva também pediu “exceção no decreto que tem que ver com a restrição de encontros de casais binacionais que estão impossibilitados, alguns deles há meses”. “Há uma recomendação do parlamento português, há uma recomendação do parlamento europeu e portanto este é um problema que é transversal a vários países na Europa e é fundamental que haja esta possibilidade”, recordou.