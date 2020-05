PAN questiona Governo sobre programa de digitalização

O deputado do PAN, André Silva, que se demonstrou a favor da verba definida para o programa de digitalização, questionou o ministro do Planeamento Nelson de Souza sobre o programa de digitalização, num debate sobre o programa de estabilidade e o programa nacional de reformas.

“Envolverá o Governo as áreas metropolitanas, as comunidades intermunicipais e as autarquias neste processo?”, perguntou André Silva que recordou, citando o Instituto Nacional de Estatística, existirem só no ensino básico “5 mil alunos que não tem acesso a computador ou internet”.

O Governo quer nomear um grupo de trabalho para desenvolver um programa que deve contemplar a disponibilização de equipamento individual aos alunos, a garantia de conectividade móvel gratuita para alunos, docentes e formadores e o acesso a recursos educativos digitais de qualidade.

Sobre as medidas prioritárias para o PAN nesta matéria, o partido considerou que “para fazer transição digital séria na educação é preciso assegurar a uniformização do software de gestão das escolas, já que cada uma usa aplicações diferentes, garantir o acesso remoto a essas aplicações”.

O PAN disse ainda ser crucial o desenvolvimento “de sistemas eficazes contra ataques cibernéticos que a crise sanitária aumentou grandemente”, mas também que fosse assegurada formação nesta transição digital.