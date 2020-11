PAN sublinha que sem esforço coletivo “dificilmente vamos conseguir combater esta crise”

A líder parlamentar do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, sublinhou a necessidade de existir um esforço coletivo para o combate à pandemia depois da reunião dos partidos e Governo com o Infarmed esta quinta-feira, 19 de novembro.

“Nós temos neste momento a mola na nossa mão e podemos de facto contribuir para achatar ou para permitir que ela nos fuja do controlo e se não houver este esforço coletivo, a par dos apoio do estado, aquilo que é a crise sanitária e socio económica, dificilmente vamos conseguir combater esta crise antecipadamente e mitigar aqueles que possam ser os seus efeitos”, referiu Inês de Sousa Real.

Em entrevista aos jornalistas, a deputada do PAN explicou que “o estado de emergência é um estado absolutamente excecional que não deve ser desgastado, a democracia também não deve ser desgastada não significa isto que ele não seja necessariamente este tempo”.

No entanto, Inês de Sousa Real reforça que “há um trabalho de casa que não temos feito e esse passa por regular aspetos da nossa vida em sociedade, como o teletrabalho, garantir que conseguimos adaptar a este contexto pandémico e também aquilo que têm que ser as restrições e as limitações da circulação”.

“É este o caminho que o PAN irá defender para que todos possamos de facto contribuir para quando existem os ditos picos nesta onda da crise sanitária, possamos estar mais preparados”, garantiu a deputada do PAN.