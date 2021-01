As eleições presidenciais marcadas para domingo, dia 24, podem vir a registar uma abstenção recorde devido à pandemia de Covid-19 e ao confinamento geral em que se encontra o país. Para combater a abstenção, os candidatos têm apelado aos eleitores para irem votar e têm mantido algumas ações de campanha para darem a conhecer as suas ideias. Porém, o ainda Presidente e recandidato, Marcelo Rebelo de Sousa, admite que, no caso de a abstenção nas eleições atingir os 70%, a ida a uma segunda volta é “quase inevitável”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor