Papeleiras e BCP condicionam PSI 20 numa Europa que aguarda proposta de Boris Johnson para o Brexit

O principal índice bolsista português (PSI 20) perde 0,57%, para 4.920,32 pontos, em linha com as principais praças europeias esta quarta-feira, 2 de outubro. Em Lisboa, treze empresas cotadas desvalorizam, quatro avançam e uma negoceia inalterada.

“As praças europeias apresentam-se em baixa: a condicionar o sentimento estão os fracos dados sobre a indústria norte-americana divulgados ontem, onde o ISM mostrou um agravamento do ritmo de contração, e que levaram índices como S&P 500 e o Dow Jones a caírem mais de 1%; atenção também ao Brexit, onde é esperado que Boris Johnson apresente a sua proposta final à União Europeia”, comentou o Mtrader do Millennium BCP, Ramiro Loureiro.

Na praça nacional, as quedas dos títulos do BCP (-1,71%) e das papeleiras Altri (-2,08%), Navigator (-1,70%) e Semapa (-0,69%) condicionam o PSI 20. Entre estas destaque-se a Semapa, que adquiriu ações próprias nos dias 26 e no dia 27 de setembro e consequentemente passou a deter 823.337 ações próprias, correspondentes a 1,013% do respetivo capital social.

A energética REN negoceia inalterada depois de ter anunciado, na terça-feira, a conclusão da compra de um empresa chilena de transporte de eletricidade por 155 milhões de euros.

Em terreno positivo, destaca-se a Ramada que negoceia acima dos 3%.