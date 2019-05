Papeleiras e CTT afundam PSI 20

O principal índice bolsista português, PSI 20, desvalorizou 1,81%, para 5.070,37 pontos, no fecho da sessão desta segunda-feira, seguindo a tendência europeia, onde as principais praças encerraram a negociar no ‘vermelho’.

A liderar as perdas esteve o duo formado pelas papeleiras Navigator, que tombou 3,09%, para 3,34 euros, enquanto a Semapa, caiu 2,82%, para 13,10 euros. Já a Sonae SGPS depreciou 2,74%, para 0,92 euros.

Em queda estiveram também os CTT, que desceram 2,82% para os 2,27 euros, pressionados não só pela conjuntura geral dos mercados como também pelo facto de terem informado em comunicado oficial na sexta-feira, que Francisco Lacerda, vice-presidente do conselho de administração e até então CEO do operadora postal, apresentou a sua renúncia a estes cargos, “por entender ser do interesse da Sociedade proceder a uma transição de liderança da equipa executiva dos CTT nesta fase”.

A negociar pela positiva estiveram a elétrica EDP, no dia em que iniciou a negociação sob a forma de ex-dividendo, subindo 1,84%, para 3,15 euros e a EDP Renováveis que subiu 1,17%, para 8,64 euros. Por sua vez, a Ibersol valorizou 1,51%, para 8,08 euros.

As bolsas europeias encerraram todas a negociar no vermelho, face à incerteza e nervosismo que foram exacerbados após a China ter anunciado novas tarifas (num máximo de 25%) sobre as importações de produtos americanos a partir do dia 1 de junho.

“Europa encerra em baixa, tendo o sentimento de correção agravado com o anúncio de que a China vai retaliar o aumento das tarifas por parte dos EUA”, sublinha Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp. Em nota de mercado, este analista refere que o setor das utilities “foi o único do Stoxx 600 a escapar a estas perdas, movimento partilhado pelas nacionais REN (+0,8%) e EDP (+1,8% se considerarmos a incorporação do dividendo que destacou hoje)”.

Os Estados Unidos ainda não tomaram uma decisão, mas a União Europeia já preparou uma resposta: caso a Administração Trump decida avançar com a sua ameaça de impor tarifas sobre os automóveis importados da Europa, a Comissão Europeia já tem preparada uma lista de bens norte-americanos que serão alvo de taxas alfandegárias, em resposta.

Na Alemanha, o DAX desceu 1,50%, no Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,50%, o francês CAC 40 desvalorizou 1,22%, o holandês AEX depreciou 1,20%. Em Espanha, o IBEX35 desceu 0,81% e o italiano FTSE MIB caiu 1,30%.

A cotação do barril de Brent cresceu 0,34%, para 70,86 dólares, enquanto a cotação do crude WTI subiu 0,10%, para 61,72 dólares por barril, perante o escalar das tensões no Médio Oriente.

No mercado cambial, o euro valorizou 0,01%, para 1,12 dólares.