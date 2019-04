Parlamento assinala 45 anos da Revolução dos Cravos com visitas livres e atividades culturais

A Assembleia da República assinala esta quinta-feira 45 anos da Revolução de 25 de Abril, que depor o regime ditatorial do Estado Novo e iniciou um processo que terminou com a implantação de um regime democrático. As comemoração iniciam-se com os habituais discursos parlamentares, a que se seguem várias atividades culturais e a abertura das portas do Parlamento aos cidadãos.

Segundo o programa oficial das comemorações do 25 de Abril, as comemorações vão ter início pelas 10 horas, com a abertura da sessão solene pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Seguem-se as intervenções de cada um dos representantes dos diferentes grupos parlamentares e do deputado único do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

Na cerimónia está presente o primeiro-ministro, António Costa, bem como a sua equipa de Governo, não estando prevista qualquer intervenção destes. A sessão solene encerra com os discursos de Ferro Rodrigues e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois do almoço, as comemorações continuam a partir das 15 horas, com a iniciativa “Parlamento de Portas Abertas”. O Palácio de São Bento abre as portas aos cidadãos, convidando-os a conhecer os espaços mais emblemáticos do edifício, incluindo algumas salas de acesso habitualmente reservado, seguindo um itinerário pré-definido, podendo circular entre o edifício da Assembleia da República e a residência oficial do primeiro-ministro.

Às visitas livres juntam-se também várias atividades culturais. O programa inclui uma actuação da Academia de Amadores de Música, no Átrio Principal, a apresentação da peça de teatro infantil “No sótão da minha avó”, pelas 16 horas, no Refeitório dos Monges, e um concerto de Jorge Palma no Átrio Exterior do Palácio de São Bento, às 17h30. As visitas guiadas e as atividades culturais devem terminar por volta das 18 horas.

Os cidadãos vão ter ainda a possibilidade de visitar a exposição “Cinquenta anos a fazer p.arte”, de António Colaço, e assistir aos workshops de pintura, promovidos pela Livraria Parlamentar, com o tema “Abril, artistas mil”.