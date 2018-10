Parlamento Europeu aprova 4,7 milhões de euros para apoiar antigos trabalhadores portugueses do vestuário

A Comissão Europeia congratula-se com o facto de o Parlamento Europeu e o Conselho terem aprovado esta semana um montante de 4,7 milhões de euros do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) para ajudar 730 trabalhadores despedidos no setor do vestuário português nas regiões Centro, Norte e Lisboa a encontrar novos empregos.

O custo total deste pacote é de cerca de 7,7 milhões de euros, dos quais a União Europeia (UE) disponibilizará 60% e a Comissão disponibilizará o financiamento nas próximas semanas.

A Comissão esclarece ainda que propôs que este apoio financeiro fornecesse aos trabalhadores despedidos várias possibilidades de melhorarem as suas competências, nomeadamente através de formação profissional e ajudando os que pretendem criar uma empresa. Portugal também faz uso da possibilidade de aumentar as perspetivas de emprego de mais 730 jovens que não trabalham, não estudam e não seguem uma formação.

Sobre a situação destes trabalhadores em Portugal, Marianne Thyssen, comissária europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade dos Trabalhadores, não deixou de sublinhar que “perderam o seu emprego anterior devido ao aumento da concorrência internacional”, por isso esta reposta através do apoio do FEG, o qual se traduz “na expressão concreta da solidariedade europeia para com eles e com os jovens que vivem em zonas de elevado desemprego juvenil”.

O fundo, ressalva ainda a responsável, “tem vindo repetidamente a demonstrar o seu valor nos últimos anos e com o novo orçamento de longo prazo da UE para o período 2021-2027, poderemos apoiar ainda mais trabalhadores despedidos graças a regras mais simples e mais eficientes”.