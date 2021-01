Parlamento Europeu convida responsáveis pela Apple, Amazon, Facebook e Alphabet para audição

O Parlamento Europeu enviou aos diretores executivos das maiores empresas tecnológicas do mundo, a Apple, Amazon, Facebook e Alphabet, convites para audições a realizarem-se perante os eurodeputados, noticia a Reuters. A audição realizar-se-á no dia 1 de fevereiro, caso estes executivos aceitem os convites.

Numa altura em que a União Europeia almeja a regulamentação mais apertada do espaço cibernético, sobretudo no que diz respeito a privacidade e à propagação de desinformação, os legisladores europeus gostariam de contar com os depoimentos dos responsáveis máximos pelas maiores empresas do mundo. A Comissão Europeia está a estudar a redação de uma legislação para este sector, pelo que conta com o contributo do Parlamento Europeu para este objetivo.

Fontes próximas das empresas avançaram à Reuters, no entanto, que a comparência dos administradores das mesmas em Bruxelas é improvável. Esta sexta-feira foi noticiado que o diretor executivo da Alphabet, a empresa-mãe da Google, teria para o próximo dia 25, segunda-feira, uma videochamada marcada com Margrethe Vestager, a responsável máxima pelas leis de concorrência no espaço económico europeu.