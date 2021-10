Parlamento Europeu debate na quarta-feira os ‘Pandora Papers’

O Parlamento Europeu (PE) vai debater esta quarta-feira os ‘Pandora Papers’, a investigação do consórcio de jornalistas que revelou os segredos financeiros de 35 antigos e atuais líderes mundiais e de mais de 300 políticos/funcionários públicos, na sessão plenária que esta semana se realiza em Estrasburgo.

Depois de ontem serem postos a descoberto os esquemas de centenas de personalidades mundiais usados para esconder fortunas de milhares de milhões em paraísos fiscais, os eurodeputados decidiram adicionar à agenda da sessão plenária uma discussão sobre este tema com o Conselho Europeu e a Comissão Europeia.

O debate sobre os chamados ‘Pandora Papers’ realiza-se depois de amanhã, às 15h00 locais (14h00 em Lisboa), mas a assembleia europeia só votará uma resolução sobre o assunto na sessão plenária de 18 a 21 de outubro.

Nos ‘Pandora Papers’ estão três portugueses: Manuel Pinho, Nuno Morais Sarmento e Vitalino Canas. A investigação, na qual o semanário “Expresso” está envolvido, expôs que Manuel Pinho era o beneficiário de três offshore e transferiu o dinheiro para uma delas quando quis comprar um apartamento em Nova Iorque, que o vice-presidente do PSD foi beneficiário de uma offshore registada nas Ilhas Virgens Britânicas que serviu para comprar uma escola de mergulho e um hotel em Moçambique e Vitalino Canas teve uma procuração passada para atuar em nome de uma companhia, também nesta zona das Caraíbas, para abrir contas em Macau.

“Os eurodeputados vão avaliar o que tem sido feito e apelar ao reforço das medidas para combater as práticas fiscais prejudiciais e para concretizar a união bancária. Na quarta-feira à tarde, o PE vai debater dois relatórios da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários relativos à reforma da política da UE sobre práticas fiscais prejudiciais, incluindo a reforma do Grupo do Código de Conduta, e sobre a União Bancária (relatório anual de 2020)”, adianta ainda o PE.