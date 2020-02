Partido Republicano deverá apresentar projeto-lei para a plantação de um bilião de árvores

Os deputados republicanos vão propor, esta quarta-feira, um novo projeto-lei que visa plantar um bilião de árvores até 2050 para combater o aquecimento global, um plano destinado a lidar com as alterações climáticas e absorver o C02 do ar em vez de reduzir as emissões, avança a Reuters.

O documento que será proposto reflete um reconhecimento por parte do partido republicano face à crescente exigência dos eleitores por uma melhor e maior ação climática, mesmo que isso signifique preservar os benefícios económicos de um boom histórico de perfuração que fez dos Estados Unidos o maior produtor mundial de petróleo e gás.

Esta não é a primeira vez que a medida é anunciada. Em janeiro, durante o Forum Económico Mundial em Davos, o presidente Donald Trump falou do desempenho económico dos Estados Unidos e anunciar que pretende plantar um bilião de árvores.

“Estamos [repulicanos] a trabalhar numa legislação que fará exatamente isso: plantar 1 bilião de árvores até 2050, com o objetivo de isolar as emissões de carbono e incentivar o uso de produtos à base de madeira”, anunciou o congressista do Arkansas Bruce Westerman, membro do comité de recursos naturais do Congresso norte-americano.

Outros elementos do plano, que serão divulgados em projetos adicionais nas próximas semanas, vão-se traduzir no isolamento de carbono emitido pelas centrais de carvão, reciclagem de plásticos e aumento da energia “limpa”, incluindo gás natural e nuclear, segundo alguns membros do Congresso.

Esta medida, porém, não vai de encontro à proposta de orçamento dos EUA apresentada ainda esta semana por Donald Trump. A proposta para orçamento de 2021 vai contar com um reforço da despesa na defesa militar e espacial e com os tradicionais cortes em programas sociais, ambientais e de saúde. O documento, apresentado por Donald Trump, deverá custar à Casa Branca 4,8 biliões de dólares (4,4 biliões de euros).

Plantar árvores para salvar o planeta

As medidas de redução de carbono baseadas na natureza, como a plantação de árvores, ganharam força global. Em julho passado, por exemplo, a Etiópia estabeleceu um recorde mundial plantando mais de 350 milhões de árvores em 12 horas, como parte de uma campanha verde do primeiro-ministro Aiby Ahmed.

James Mulligan, membro sénior do World Resources Institute, argumentou que a plantação em massa de árvores pode reduzir de 180 a 360 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano até 2040, se forem plantadas corretamente.