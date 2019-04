“Passadeiras arco-íris” dividem CDS-PP Lisboa

O vereador do CDS-PP na Câmara de Lisboa João Gonçalves Pereira deixou claro nesta terça-feira que não apoia a proposta apresentada por representantes do partido na Assembleia de Freguesia de Arroios para que sejam pintadas várias passadeiras com as cores do arco-íris na Avenida Almirante Reis. “Peço desculpa, mas não subscrevo!”, escreveu o também deputado na sua página de Facebook ao partilhar a notícia do Jornal Económico sobre a iniciativa, justificada com as comemorações do Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia que se assinala a 17 de maio.

A posição de João Gonçalves Pereira foi comentada por diversos militantes do CDS-PP. “Pedes desculpa?? Era o que mais faltava, desculpa deve pedir quem subscreveu! Incluir não é isto!”, escreveu Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento do CDS, acrescentando que Assunção Cristas se deve pronunciar sobre o tema.

Igualmente defendida por Abel Matos Santos é a punição de Frederico Sapage Pereira, um dos autores da proposta, que “é um assessor da Junta de Freguesia da Avenidas Novas, nomeado pelo CDS, e com um cargo na coordenação das estruturas autárquicas de Lisboa do CDS”. “Deveria ser imediatamente demitido”, sentenciou.

Abel Matos Santos fizera antes uma primeira reação muito negativa na sua conta de Facebook. “Este é um CDS populista, irresponsável e patético, onde não me revejo! A inclusão não se faz gastando dinheiro e recursos escassos a pintar passadeiras com cores LGBT, o que é ilegal e perigoso. A inclusão faz-se rebaixando passeios para as pessoas com mobilidade reduzida, instalando dispositivos sonoros para cegos e tapando buracos na via pública. Desta forma é que todos, independentemente da sua orientação sexual (algo que pertence à dimensão íntima e pessoal de cada um), se podem sentir mais incluídos”, escreveu o militante centrista.