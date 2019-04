Passes low cost: Poupanças superam os mil euros por ano para quem vive mais longe de Lisboa

Os passes ‘low cost’ entram em vigor na área metropolitana de Lisboa a partir desta segunda-feira, 1 de abril. Os utentes passam a usufruir dos passes Navegante Municipal, com um custo de 30 euros, e do Navegante Metropolitano, com um custo de 40 euros. O Municipal serve para utilizar os transportes públicos de um dos 18 concelho da área metropolitana de Lisboa, enquanto o Metropolitano serve para utilizar todos os transportes dos 18 concelhos da grande Lisboa. Assim, é possível ir de Setúbal a Sintra, usando só este passe.

Para quem reside na cidade de Lisboa, os passes mensais para a Carris e o Metro custavam 36,70. Com o novo passe Navegante Municipal, passam a pagar 30 euros por mês. A fatura anual é assim reduzida dos 440 euros por ano para os 360 euros por ano, uma poupança líquida de 80 euros anuais.

Para quem vive fora da cidade de Lisboa, as poupanças atingem: um passe da Fertagus entre Setúbal e Lisboa, incluindo Metro e Carris, custa 1933,8 euros por ano (161,15 euros por mês). Com o novo passe, o valor a pagar cai para os 40 euros mensais (480 euros por ano), menos 121,15 euros. No espaço de um ano, as poupanças atingem os 1.453 euros, com o teto máximo de 40 euros por mês.

Para quem se desloca do Barreiro para Lisboa, os passes anteriores custavam 62 euros, e davam para os autocarros da Transportes Coletivos do Barreiro (TCB), barco da Soflusa e Carris/Metro. Com o valor a cair para os 40 euros mensais, as poupanças anuais atingem os 264 euros. Estes utentes pagavam antes 744 euros por ano de passe e passam agora a pagar 480 euros.

Na zona mais a norte de Lisboa, para quem se desloca entre Lisboa e Alcainça (na região de Mafra), o passe mensal (Mafrense mais metro de Lisboa e Carris) custa 138,50 euros (1.662 euros por ano). Com o novo passe de 40 euros por mês, as poupanças anuais atingem os 1.182 euros por ano.

Na linha de Sintra, um passe entre as Merces e Lisboa, incluindo CP, Metro e Carris, atinge os 74,15 euros mensais. Com o novo passe, este valor cai para os 40 euros mensais, representando uma poupança mensal de 35 euros. Os 889,8 euros anuais de passe passam assim para 480 euros, uma poupança anual de 409,8 euros.

Para quem usava os passes L123, as poupanças também são significativas, pois os utentes que usavam estes passes passam a pagar 40 euros por mês. Para quem usava o passe L123, as poupanças anuais atingem os 359,4 euros. No caso do L123Sx (para a zona do Seixal), as poupanças são de 593 euros por ano. Já para o passe L123MA (Montijo e Alcochete), os utentes passam a poupar 604 euros por ano.